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Новости Крыма

Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры

06 октября 2023, 21:42Общество

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Жители Ялты, оставшиеся без жилья в результате потопа в июне 2021 года, обеспечены новыми квартирами. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.

В своем официальном Telegram-канале чиновница рассказала, что вручила ключи от квартиры жителю улицы Вергасова. Его соседка, которая не смогла прийти на вручение по состоянию здоровья, тоже скоро отметит новоселье. Таким образом вопрос жилья в течение двух лет решили для 15 пострадавших семей.

“Большей части выплатили компенсацию из резерва Правительства РФ и бюджета РК (75 млн), остальным квартиры предоставили из муниципального фонда. Кроме этого, несколько квартир помогли приобрести меценаты”, – перечислила чиновница.

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