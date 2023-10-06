Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры

Жители Ялты, оставшиеся без жилья в результате потопа в июне 2021 года, обеспечены новыми квартирами. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.

В своем официальном Telegram-канале чиновница рассказала, что вручила ключи от квартиры жителю улицы Вергасова. Его соседка, которая не смогла прийти на вручение по состоянию здоровья, тоже скоро отметит новоселье. Таким образом вопрос жилья в течение двух лет решили для 15 пострадавших семей.

“Большей части выплатили компенсацию из резерва Правительства РФ и бюджета РК (75 млн), остальным квартиры предоставили из муниципального фонда. Кроме этого, несколько квартир помогли приобрести меценаты”, – перечислила чиновница.