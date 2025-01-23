От чего зависит льготный период на кредитной карте

Многие банки выдают кредитки и предлагают бесплатно пользоваться средствами в течение определённого промежутка времени. Расчётный срок начинается с момента активации карты. Беспроцентный льготный период на кредитной карте чаще всего действует при совершении покупок онлайн или оплате услуг через интернет.

Факторы, влияющие на длительность льготного периода

На всём протяжении льготного периода клиент имеет право тратить кредитные деньги без оплаты банковских процентов. После окончания грейс-периода нужно выплатить всю сумму кредита, а также начисленные проценты за пользование денежными средствами. На длительность срока влияют следующие факторы:

тип кредитной карты: у одного банка может быть несколько предложений по кредиткам с разными условиями;

банк-эмитент, который выпустил карту и обслуживает её, как правило, устанавливает беспроцентный период только на безналичные платежи, исключая операции с наличными;

условия кредитного договора, влияющие на длительность льготного периода, указываются в конкретных пунктах;

влияние снятия наличных на льготный период – часто он сокращается или отменяется. Некоторые банки предлагают грейс-период и на снятие наличных;

операции, не попадающие под льготный период: переводы между счетами, пополнение мобильного счета.

Оформляя в банке кредитную карту без отказа, важно узнать, по какой схеме будет рассчитываться беспроцентный период. Всего существует несколько вариантов: на основе отчётного периода, с момента первой оплаты по карте или предлагается расчёт по каждой операции. Клиенту также следует выяснить, какие действия можно совершать во время действия льготного периода, и как новая кредитка будет влиять на показатель долговой нагрузки (ПДН). На кредитный рейтинг может повлиять даже одна допущенная просрочка платежа.

Как найти кредитную карту с выгодным льготным периодом

Все банки предлагают разные условия кредитования. Основные параметры выбора кредитки без отказа с максимально выгодным льготным периодом:

минимальный платёж, который необходимо вносить до указанной даты. Обычно его величина не должна превышать 10 % от суммы долга;

наличие бонусной программы: кэшбэк за покупки, скидки в магазинах-партнёрах;

стоимость обслуживания: может быть бесплатной в первые месяцы или в течение всего срока пользования финансовым продуктом;

процентная ставка – плата за пользование денежными средствами. На сайте указывается диапазон с минимальными значениями, поэтому невозможно заранее точно рассчитать полную стоимость кредита. Для каждого клиента размер переплаты может быть разным. Сумма зависит от кредитной истории заёмщика, его платёжеспособности, вида кредитной карты;

кредитный лимит – максимальная сумма, которую может потратить заёмщик, устанавливается индивидуально.

Перед принятием решения об оформлении кредита необходимо уточнить условия на дату открытия счёта. В течение льготного грейс-периода клиент может полностью погасить задолженность по кредитной карте без начисления процентов.

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