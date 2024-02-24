Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в Крыму

24 февраля 2024, 16:09Общество

1

Свыше ста династий водителей, среди которых большинство – женщины, возят жителей и гостей Крыма по самой длинной троллейбусной линии в Европе. Начальник отдела по работе со СМИ и населением "Крымтроллейбус" Сергей Петля в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил интересные факты о "рогатых".

Крымское троллейбусное управление организовано в 1959 году. За рекордные 11 месяцев была построена первая очередь трассы, соединившей столицу республики с Южным берегом (Симферополь – Алушта). Первые троллейбусы на этой линии работали с кондукторами-экскурсоводами.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх