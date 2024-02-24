От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в Крыму

Свыше ста династий водителей, среди которых большинство – женщины, возят жителей и гостей Крыма по самой длинной троллейбусной линии в Европе. Начальник отдела по работе со СМИ и населением "Крымтроллейбус" Сергей Петля в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил интересные факты о "рогатых".

Крымское троллейбусное управление организовано в 1959 году. За рекордные 11 месяцев была построена первая очередь трассы, соединившей столицу республики с Южным берегом (Симферополь – Алушта). Первые троллейбусы на этой линии работали с кондукторами-экскурсоводами.