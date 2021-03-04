Новости Крыма

От пруда отказались: в Феодосии продолжат реконструкцию главного парка

04 марта 2021, 10:10Общество

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В Феодосии стартует второй этап реконструкции крупнейшего городского парка – Комсомольского. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в администрации города.

"В рамках второй очереди благоустройства на территории парка будет завершена реконструкция дорожек, полностью восстановлено освещение, появятся беговые и велосипедные дорожки. Главная задача этого промежуточного этапа – завершить работы по приведению парковой инфраструктуры в порядок и подготовить территорию к завершающей стадии благоустройства", – уточнили в пресс-службе. Все прежние планы остаются актуальными, кроме пруда, который был указан в первоначальном эскизном проекте реконструкции Комсомольского парка, отказались в пользу восстановления фонтана. Остальные планы пока остаются актуальными.

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