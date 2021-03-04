Новости Крыма От пруда отказались: в Феодосии продолжат реконструкцию главного парка

В Феодосии стартует второй этап реконструкции крупнейшего городского парка – Комсомольского. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в администрации города. "В рамках второй очереди благоустройства на территории парка будет завершена реконструкция дорожек, полностью восстановлено освещение, появятся беговые и велосипедные дорожки. Главная задача этого промежуточного этапа – завершить работы по приведению парковой инфраструктуры в порядок и подготовить территорию к завершающей стадии благоустройства", – уточнили в пресс-службе. Все прежние планы остаются актуальными, кроме пруда, который был указан в первоначальном эскизном проекте реконструкции Комсомольского парка, отказались в пользу восстановления фонтана. Остальные планы пока остаются актуальными. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

