От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник

Во вторник погоду в Крыму обусловит область повышеного атмосферного давления. Будет малооблачно и прохладно. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, на побережье до +11 градусов, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до -2, днем +18…+22 градуса, в горах +11…+16", – уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +20...+22.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17…+19 градусов.