Отдых в Крыму: как обойти мошенников и не испортить себе отпуск

В Крыму участились случаи интернет-мошенничества, которые связаны с оказанием туристических услуг. Эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий в эфире радио "Спутник в Крыму" дала советы, как заранее спланировать отдых и не стать жертвой аферистов.

В июне МВД Крыма проинформировало, что интернет-мошенники реализовывали несуществующие путевки в один из крупных санаториев Алушты. Полиции стало известно о случае обмана на сумму 35 тысяч рублей. Потерпевший заключил договор в электронной форме на организацию отдыха в Крыму, а после перевода средств сайт туроператора перестал функционировать.

Кроме того, на сайте Минкурортов РК есть перечень официально работающих мест размещения, напоминает эксперт.