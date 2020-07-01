Новости Крыма

Отдых в Крыму подорожал на 30%. Как на этом заработать?

Отдых в Крыму подорожал на 30%. Как на этом заработать?

Сегодня, 11:49Новости

Еще недавно туристический сезон 2020 года находился под угрозой срыва. Казалось, что из-за коронавируса пляжи Крыма будут закрыты, туристы не смогут отдохнуть, а собственники частного жилья и отельеры лишатся прибыли. К счастью, в начале лета все изменилось: крымские курорты стали доступны для въезда и быстро наполнились отдыхающими.

К тому же заграничные направления по-прежнему закрыты, поэтому жители России массово едут отдыхать на черноморское побережье внутри страны.

Если у вас есть жилье в Крыму, это отличная возможность заработать. В настоящие время туристы буквально сметают все свободные варианты – и на крупных курортах, и в поселках у моря. Время для серьезного заработка еще есть: в 2020 году сезон начался позже, а значит, и закончится он позже – ближе к осени.

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