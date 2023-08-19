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Новости Крыма

Отельер: ряд гостиниц приняли решение в этом году просто не открываться

19 августа 2023, 13:23Новости

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По словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, несмотря ни на что, гости есть, они располагаются по полуострову неравномерно. К августу отдыхающие приехали на Южный берег Крыма – там туристов до 60%.

– Этот сезон тяжелее предыдущего, – отметила отельер. – Я бы назвала его "сезон для работы с репутацией, с работой на перспективу". Мы знаем, что если объект закрывается, то потом ему сложно открыться, он уходит с информационного поля. Хотя ряд гостиниц приняли решение в этом году просто не открываться.

На днях одна из алуштинских гостиниц объявила о приостановке работы. Впервые за 8 лет. "Мы видим, что наши гости после происшествия с мостом вынуждены отменять поездку, и мы можем их понять. Поэтому мы принимаем это непростое решение и приостанавливаем работу", – сообщил в соцсетях владелец.

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