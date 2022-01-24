Новости Крыма

Отельеры Крыма могут получить средства на рекламу и создание сайтов

24 января 2022, 10:30Общество

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Владельцы малых отелей Крыма могут получить средства на создание сайта с опцией бронирования и рекламную кампанию в сети интернет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член совета при комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.

Он напомнил, что с недавнего времени платформа для бронирования отелей "Букинг" ограничила возможность резервирования номеров для двух и более человек в крымских гостиницах. В результате отельеры столкнулись с высоким риском потери гостей.

"Политика платформы негативно отразилось на числе броней. Особенно пострадали малые отели и гостевые дома с номерным фондом в 10-15 номеров, которые не имели собственных сайтов с услугой бронирования, и бюджета, который позволит запустить полноценную рекламу в сети интернет", – утьочнил Тарасенко.

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