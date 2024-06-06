Отключение света в Севастополе в четверг: список адресов

В Севастополе в четверг в нескольких районах города будет временно отключено электричество. Об этом передает Севастопольэнерго.

"Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", – говорится в сообщении.

В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора отключат свет по адресам: улица Челнокова 22/12-А, 15/15, 15/17, 20/4, 20/7, 20/6, 22-6, 20/1-Б, 14/, 14/15, 14/19, 11155, 16499, бухта Омега 10053, 18213, улицы Борисова 626, Л. Бобковой 1/22, 7/71-Б, Героев Сталинграда 28, Бориса Михайлова 2, 2/2.

Также отключение коснется улиц: Камышовое шоссе 16-В/3, 16-В/1, 16-В/6, 16-В/4, 16, 637, Амет-Хана Султана 54-А, 48-А, 48, 54, 58-64, 68, К.697, 23-27, 1199, 1253, Согласия 1-В, 1-В/2, 1-Б, Ирисовая 23-Б, Кольцевая 5-7, 21, Шафрановая 12-14.