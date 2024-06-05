Новости Крыма Отключение света в Севастополе в среду: список адресов

Временная приостановка подачи электроэнергии пройдет в среду в нескольких районах Севастополя. Об этом передает "Севастопольэнерго". "Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ на электрооборудовании 0,4 кВ", – говорится в сообщении. С 09.00 до 17.00 на час-полтора отключат свет по улицам: Молочная, уч.66, 80-А, 80, 37, 41-43, 59-69, Шабалина 8-Д, 10-Г, 10-Д, Парашютная 32, 7, 11-19, Колодезная 18, 24, 28-30, 34-44, 44, 25-А, 45, 13, 25-27, 31-35, 39, 44, переулок Молочный 6-А, 14/2, 2, 14-26, 1-А, 1-11, 15-19, 23-33, 37, СТ "Сокол" уч.18-А, 10, 3, 7 ,15-17, 911, улицы Балаклавское шоссе 80-А, 86-В, 80, 38-А, 38-В, 38, Хрусталева 84-А, 80-82, 90, 86-В, 126-А, 124-А, 112-А, 102-А, 8, СНТ "Камаз" 62, 68, 916, уч.93, 27, 89, 1050. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

