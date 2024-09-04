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Новости Крыма

Отключение света в Севастополе в среду: список адресов

04 сентября 2024, 11:16Общество

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Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя в среду. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".

"Отключение электроэнергии 4 сентября пройдет для выполнения неотложных работ", – говорится в сообщении предприятия.

С 08:30 до 17:30 электричество отключат в домах на ул. Ручьевая, 13 и ул. Воронежская, 18, 21-27 (нечет), 31.

С 09:00 до 14:00 без света останутся некоторые дома в Балаклаве по адресам: пер. Арктический, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Краснознамённая, ул. Крестовского, ул. Новикова, ул. Терлецкого.

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