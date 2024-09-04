Новости Крыма Отключение света в Севастополе в среду: список адресов

Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя в среду. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". "Отключение электроэнергии 4 сентября пройдет для выполнения неотложных работ", – говорится в сообщении предприятия. С 08:30 до 17:30 электричество отключат в домах на ул. Ручьевая, 13 и ул. Воронежская, 18, 21-27 (нечет), 31. С 09:00 до 14:00 без света останутся некоторые дома в Балаклаве по адресам: пер. Арктический, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Краснознамённая, ул. Крестовского, ул. Новикова, ул. Терлецкого. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

