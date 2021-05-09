Новости Крыма

Отключение воды в Симферополе – новые адреса

Сегодня, 12:10Общество

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В связи с повреждениями на сетях на некоторых улицах Симферополя до вечера не будет водоснабжения, информирует ГУП "Вода Крыма". В частности, вследствие поломки на линии с 00.00 до 00.00 воды не будет по ул. Киевской, 96 и 98, ул. Севастопольской, 41е, 41ж, 41/4 и 41а. С 9.30 утра до 00.00 из-за аварий без воды остался пер. Ракетный, 1, а с 9.50 ограничено водоснабжение по адресам ул. Пехотинцев, ул. Битумная, ул. Арзы, пер. Ракетный, ул. Ракетная, ул. Линейная, пр-д Линейный и на прилегающих к ним улицах и переулках.

Также с 9.30 до 00.00 проводятся работы на сетях водоснабжения по адресу: пр. Победы/ул. Глинки. Из-за этого вода будет отсутствовать на пр. Победы, 209-275, ул. Каспийской, ул. Мазанской ул. Генической, ул. Нижнегорской, ул. Таманской, ул. Самохвалова, ул. Кубанской, ул. Глинки, ул. Греческой, ул. Афинской, ул. Понтийской, ул. Школьной, ул. Ясной. На ул. Кечкеметской, 86, воду будут подвозить с 09-30 до 13-00 и с 17-00 до 19-00. В "Воде Крым" также сообщили, что 26 мая с 9.00 в связи с переключением на резервный трубопровод на ул. Набережной будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Набережная, 77, 79, 83, 83А, 85, 85а, 85а/1, 87, 87а, 89, 91, ул. Семашко, 15, ул. Гагарина, 9а, 11.

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