В Севастополе 22 мая в связи с плановым ремонтом электрического оборудования ожидаются отключения энергии в некоторых районах. Об этом информирует Telegram-канал "Севастопольэнерго"

Так, в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа на время проведения работ электричества не будет в некоторых домах на улицах Будищева, Лазаревская, Минская, Углицкая (и Углицкий тупик), Хрущева, 2-я линия Бомбор, Героев Севастополя, Подольцева, Драчука, Кавказская, Каспийская, Артиллеристов, Танкистов, Донская, Летчика Минакова, Летчика Мусатова, Колодкина, Бориса Шейнина, В. Шевалева, Согласия, Сапфирная, Агатовая, Яхонтовая, Евгения Алисова, Симиренко, а также в переулках Галицкий, Адмиральский, Олонецкий, Перекомский, 1-й и 2-й Аквамариновый, Топазный, на Петровском спуске и на территории СТ "Черноморец", ТСН "Троллейбусник-2", СТ "Медик-7", СНТ "Дорожник".