Отключения воды в Керчи и Симферополе: причины и сроки подачи

Аварийно-восстановительные работы ведутся на водопроводных сетях в Симферополе и Керчи, в связи с чем десятки улиц в этих городах во вторник остались без воды. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

В Симферополе начатые ранее работы по устранению аварии на улице Беспалова продолжаются, поэтому для жителей микрорайона будет организован подвоз воды.

"В связи со сложным технологическим процессом проведения работ, а также большим количеством смежных подземных инженерных коммуникаций, работы по устранению аварии по адресу ул. Беспалова, 33, будут продлены ориентировочно до 17:00. Организован подвоз питьевой воды автоцистерной по адресам: Беспалова, 106, и Первомайская, 1а", – проинформировали в пресс-службе и уточнили, что график подвоза можно уточнить на сайте "Воды Крыма".