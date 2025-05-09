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Новости Крыма

"Открыть в 2045-м": в Крыму заложили капсулу времени с письмами ветеранов

09 мая 2025, 12:26Общество

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В Симферополе заложили капсулу времени с посланиями ныне живущих ветеранов и их "живыми" подписями, ее откроют в столетнюю годовщину Великой Победы в 2045 году.

В церемонии принял участие ветеран Великой Отечественной войны Георгий Николаевич Рубиновский и его родные и близкие, глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев.

"Эти драгоценные строки, подписанные настоящими героями, передают силу духа, мужество и мудрость наших предков. Капсула будет открыта через 20 лет, в день 100-летия Великой Победы. Искренне надеюсь, что послание найдет отклик в сердцах молодежи, и они будут помнить о подвиге своих предков, продолжая строить мирное и светлое будущее. Вечная память героям Великой Отечественной войны!", – сообщил Афанасьев.

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