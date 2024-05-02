Новости Крыма Открытие канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли

В Крыму из-за сильного ветра перенесли техническое открытие отремонтированной канатной дороги на гору Ай-Петри, передает Telegram-канал Туристического центра Ай-Петри. "1 мая ожидаются порывы ветра 15 м/с. Дата технического открытия переносится ввиду погодных условий", – говорится в сообщении. Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

