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Новости Крыма

Открытие канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли

02 мая 2024, 10:26Общество

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В Крыму из-за сильного ветра перенесли техническое открытие отремонтированной канатной дороги на гору Ай-Петри, передает Telegram-канал Туристического центра Ай-Петри.

"1 мая ожидаются порывы ветра 15 м/с. Дата технического открытия переносится ввиду погодных условий", – говорится в сообщении.

Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.

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