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Новости Крыма

Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано

13 января 2025, 10:27Общество

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На промышленном предприятии в Энгельсе ликвидировали открытое горение, которое началось пять дней назад после падения обломков сбитых беспилотников. Об этом рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения. Спасибо всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте", – написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также отметил, что работы продолжаются.

Украинские беспилотники 8 января атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие, сообщал ранее глава региона. Позже в Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте ввели режим ЧС, погибли двое сотрудников МЧС.

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