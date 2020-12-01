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Откуда берутся "замороженные" детсады: пояснения Минстроя Крыма

Откуда берутся "замороженные" детсады: пояснения Минстроя Крыма

01 декабря 2020, 14:18Общество

Дефицит мест в детских садах Крыма будет ликвидирован в 2022 году: именно к этому времени будут достроены дошкольные учреждения в рамках ФЦП и реализации соглашения с Минпросвещения РФ. Об этом РИА Новости Крым проинформировал глава республиканского Минстроя Михаил Храмов. Он пояснил, что приостановка строительства 18 детских садов была связана с допущенными проектировщиками ошибками и неверными сметами. В результате "детские сады оказались недофинансированными, а подрядчики не смогли выполнить взятых на себя обязательств". "По нормативам, утвержденным Минстроем РФ для Крыма, детский сад должен стоить порядка 1,4 млн рублей за одно место. Для сравнения, детские сады, строительство которых сейчас заморожено, стоили от 700 до 900 тыс. рублей за место. Общий объем средств, которые подрядчики не вернули после расторжения с ними контрактов, составляет около 700 млн рублей... По всем объектам возбуждены уголовные дела. Кроме того, Минэкономразвития довело недостающие средства до Крыма, все сады обеспечены лимитами финансирования на плановые периоды 2021-2022 гг.", – добавил он.

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