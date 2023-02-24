Отношения Путина и Лукашенка охладели. Беларусь не поможет Кремлю в СВО

Недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он не видит возможности нападения на территорию Белоруссии со стороны Украины, вызвало широкий резонанс в мировых СМИ. Некоторые аналитики связывают это заявление с изменением позиции Лукашенко по отношению к России.

Долгое время Лукашенко был главным союзником России в регионе. Он поддерживал курс российского президента Владимира Путина и всегда был готов выступить в защиту интересов Москвы. Однако в последнее время отношения между Белоруссией и Россией начали ухудшаться. С одной стороны, Москва несколько раз поднимала вопрос о создании единой государственности между Россией и Белоруссией, что вызвало опасения Лукашенко о том, что он может потерять свою власть в стране. С другой стороны, в последнее время Беларусь начала развивать экономические связи с Европой и Китаем, что также вызывает недовольство у Кремля.

Эксперты считают, что заявление Лукашенко о том, что он не видит возможности нападения на территорию Белоруссии со стороны Украины, может свидетельствовать о том, что он больше не готов поддерживать Россию в ее конфликте с Украиной. Возможно, Лукашенко начал искать новых союзников и партнеров, которые могут помочь ему сохранить свою власть и обеспечить экономическое развитие Белоруссии.

Однако следует отметить, что позиция Лукашенко по отношению к России не всегда была последовательной и предсказуемой. В прошлом он несколько раз изменял свою позицию по отношению к России и ее интересам. Поэтому трудно сказать, насколько серьезно следует отнестись к его последнему заявлению и как оно повлияет на отношения между союзными странами.