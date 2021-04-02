За прошедшую неделю цены на овощи в Крыму прибавили в разы больше, чем цены на мясо и молоко. Об этом информируют данные Крымстата по итогам еженедельного мониторинга. Из информации ведомства следует, что за прошедшую неделю морковь выросла в цене на 4,77%, капуста белокочанная – на 3%, лук – на 1,92%, картофель – на 1,29%. В стоимости прибавили и огурцы с помидорами, которые до этого резко подешевели. На 2,77%, по сравнению с прошлой неделей, подорожали яблоки.

В целом за месяц сильнее всего подорожали морковь (на 20,5%) и картофель (на 13,79%). Капуста, яблоки и лук прибавили в стоимости от 4% до 7% за месяц. На фоне овощей и фруктов цены на мясо и колбасы за неделю практически не изменились, прибавив в среднем 0,3%. В целом за месяц некоторые категории подорожали на несколько процентов – например, говядина (+4,04%), курица (+3,2%), мороженая рыба (+2,4%) и варено-копченые колбасы (+2,23%).