Овощи и фрукты теперь доступны для всех!

Сегодня в России объявлено о запуске программы бесплатной раздачи фруктов и овощей гражданам в связи с отсутствием экспорта. Идеологом программы выступил Минпромторг, который в августе 2022 года уже инициировал программу помощи нуждающимся гражданам в виде бесплатного распределения качественной еды, которую по какой-то причине невозможно продать.

Из-за мировой экономической нестабильности и ограничений на экспорт, Россия столкнулась с избытком фруктов и овощей на внутреннем рынке. В ответ на это правительство решило запустить программу бесплатной раздачи фруктов и овощей гражданам, чтобы обеспечить население необходимыми питательными продуктами.

Для того, чтобы получить бесплатные фрукты и овощи, гражданам необходимо обратиться в органы местного управления, где они смогут оформить заявку на участие в программе. После обработки заявки участникам программы будут выдаваться продуктовые наборы на бесплатной основе.

Эта программа будет доступна для всех граждан России и будет продолжаться до окончания 2023 года. В рамках этой программы будет распространяться широкий ассортимент фруктов и овощей, включая те, которые ранее были подготовлены для экспортирования из России. Программа позволит гражданам получить доступ к свежим и качественным продуктам, сохранить здоровье и благополучие.