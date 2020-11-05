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Озвучены детали законопроекта о неприкосновенности экс-президента РФ

Озвучены детали законопроекта о неприкосновенности экс-президента РФ

05 ноября 2020, 12:55Политика

Экс-президент России получит право на неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. Соответствующая норма содержится в законопроекте, внесенном на рассмотрение в Госдуму, проинформировал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий", – сказал он.

Согласно действующему законодательству, бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им только в период исполнения президентских полномочий. Также он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если эти действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.

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