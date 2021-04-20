Пьяная крымчанка без прав пыталась дать взятку полицейским



скачать бесплатно фотки



В Евпатории местная жительница села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Женщину на иномарке задержали сотрудники полиции, информирует пресс-служба МВД по РК. Инцидент произошел на улице Полупанова. Как выяснили правоохранители, у нарушительницы не было водительского удостоверения. Кроме того, ранее ее уже привлекали к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Но на этот раз, чтобы "закрыть вопрос" водитель Suzuki предложила инспекторам взятку. Несмотря на предупреждение о том, что за подобное ей грозит ответственность, женщина оставила в патрульном автомобиле 20 тысяч рублей. О случившемся полицейские сообщили в дежурную часть, на место выехала следственно-оперативная группа. Специалисты зафиксировали факт попытки дачи взятки и отказ водителя проходить медосвидетельствование.