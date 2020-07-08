Новости Крыма

Пьяные и бутлегеры: полиция выписала пол тысячи админпротоколов в Ялте

08 июля 2020, 11:03Новости

Полицейские в Ялте выписали жителям города и гостям курорта 514 протоколов об административных правонарушениях. Полицейские также проверили работу частных гостиниц и торговых точек. Плотность нарядов полиции в самом популярном городе-курорте была при этом увеличена.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, все это происходило в рамках комплекса упреждающих нарушение общественного порядка под названием "Курорт-2020". В итоге, при проверке гостиниц был составлен 21 административный протокол по фактам нарушений миграционного законодательства, также выявлено 5 фактов постановки иностранных граждан на фиктивный миграционный учет.

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