Пьяный крымчанин избил товарища до полусмерти

Ночью в полицию Симферополя обратился мужчина и сообщил, что у него дома дерутся его товарищи. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по РК. Сотрудники полиции в квартире нашли мужчину с многочисленными травмами. На место происшествия вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего и диагностировали у него множественные тяжелые повреждения.

На месте преступления полицейские задержали 44-летнего местного жителя. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что на фоне алкогольного опьянения между ними завязалась ссора, которая переросла в драку.