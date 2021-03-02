Новости Крыма

Пьяный крымчанин избил товарища до полусмерти

02 марта 2021, 10:46Происшествия в Крыму

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Ночью в полицию Симферополя обратился мужчина и сообщил, что у него дома дерутся его товарищи. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по РК. Сотрудники полиции в квартире нашли мужчину с многочисленными травмами. На место происшествия вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего и диагностировали у него множественные тяжелые повреждения.

На месте преступления полицейские задержали 44-летнего местного жителя. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что на фоне алкогольного опьянения между ними завязалась ссора, которая переросла в драку.

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