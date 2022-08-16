Новости Крыма

Пьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации

16 августа 2022, 15:22Происшествия в Крыму

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Полиция задержала 56-летнего жителя Сакского района Крыма за поджог чужой машины, мужчину раздражала постоянно срабатывающая автосигнализация. Об этом рассказали в МВД по республике.

По данным ведомства, в городскую полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города горит автомобиль. В ходе проверки было установлено, что машину подожгли.

"Сотрудники уголовного розыска по "горячим следам" установили и задержали подозреваемого. 56-летний житель одного из сел Сакского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не стал отрицать своей вины. Мужчина пояснил свой поступок так: "в припаркованной машине все время срабатывала сигнализация", – сказано в сообщении.

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