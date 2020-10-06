Пьяный мужчина и его жена напали на полицейского на западе Крыма

В поселке Черноморское в западной части полуострова нетрезвый гражданин и его супруга напали на сотрудника полиции и нанесли ему телесные повреждения. Об этом проинформировала пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, полицейский, находясь во дворе одного из многоквартирных домов, обратил внимание на автомобиль "Лада Гранта", за рулем которого находился пьяный мужчина. "С целью пресечения правонарушения полицейский сделал водителю замечание и вызвал наряд ГИБДД. Действия сотрудника ОВД не понравились гражданину. Он и его супруга, которая также находилась в автомобиле, начали оскорблять сотрудника полиции, нанесли ему несколько ударов и повредили форменное обмундирование", – сказано в сообщении.