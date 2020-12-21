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Пьяный севастополец без прав угнал и разбил чужую машину

Пьяный севастополец без прав угнал и разбил чужую машину

21 декабря 2020, 11:25Происшествия в Крыму

Житель Севастополя после распития спиртного решил угнать чужую машину, чтобы удивить своих спутниц, информирует пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, во время патрулирования улиц полицейские обратили внимание на "ВАЗ-2104", который ехал с выключенными фарами. Однако водитель не отреагировал на требование остановиться и попытался скрыться. "В результате преследования полицейские задержали нарушителя – он не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с земляной насыпью", – уточнили в МВД. Выяснилось, что 20-летний севастополец угнал автомобиль и решил прокатиться по ночному городу в компании двух знакомых девушек.

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