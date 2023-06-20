Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина

В Ялте полицейские задержали иностранца, который угнал автомобиль ВАЗ и попал на нем в аварию. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В полицию поступило сообщение о ДТП в Гаспре. Со слов очевидца, неизвестный мужчина въехал на автомобиле в стену магазина. На место прибыл наряд ГИБДД.

"В результате выяснения обстоятельств ДТП было установлено, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21013 имеет явные признаки опьянения, при этом при себе у него нет документов на транспортное средство, находившееся под его управлением", – говорится в сообщении.