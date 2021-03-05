Новости Крыма

Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова хотят увековечить в Севастополе

05 марта 2021, 10:52Общество

4

Решение об установке в Севастополе мемориальной доски памяти экс-мэра Москвы, принятое руководством "Фонда развития наследия Юрия Лужкова", основанным его вдовой, поддержали ветераны Черноморского флота и общественность. Но теперь, чтобы осуществить задуманное, необходимо заручиться поддержкой местных властей. Об этом РИА Новости Крым сообщил член Общественной палаты Севастополя, ученый секретарь военно-научного общества ЧФ Сергей Горбачев.

"Да, действительно инициатива была поддержана. Только никакого решения о доске Лужкова Общественная палата Севастополя не принимала, как пишут некоторые СМИ. Вопрос об установке мемориальной доски рассматривался Фондом Лужкова еще в конце прошлого года, перед годовщиной смерти Юрия Михайловича. Позже он был согласован, и уже в феврале нынешнего года было принято решение доску устанавливать. Но с правовой точки зрения это решение должен принимать город, потому что в Севастополе есть соответствующий закон", – сообщил Сергей Горбачев.


Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх