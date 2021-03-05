Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова хотят увековечить в Севастополе

Решение об установке в Севастополе мемориальной доски памяти экс-мэра Москвы, принятое руководством "Фонда развития наследия Юрия Лужкова", основанным его вдовой, поддержали ветераны Черноморского флота и общественность. Но теперь, чтобы осуществить задуманное, необходимо заручиться поддержкой местных властей. Об этом РИА Новости Крым сообщил член Общественной палаты Севастополя, ученый секретарь военно-научного общества ЧФ Сергей Горбачев.

"Да, действительно инициатива была поддержана. Только никакого решения о доске Лужкова Общественная палата Севастополя не принимала, как пишут некоторые СМИ. Вопрос об установке мемориальной доски рассматривался Фондом Лужкова еще в конце прошлого года, перед годовщиной смерти Юрия Михайловича. Позже он был согласован, и уже в феврале нынешнего года было принято решение доску устанавливать. Но с правовой точки зрения это решение должен принимать город, потому что в Севастополе есть соответствующий закон", – сообщил Сергей Горбачев.