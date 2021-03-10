Новости Крыма Пандемия и погода: как за год "просели" урожаи в Крыму

За 2020 год в Республике Крым было собрано 908,3 тысячи тонн зернобобовых культур. Это на 38,2% меньше, чем в 2019 году. Такие данные озвучила на онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Балдина. По данным Крымстата, в 2020 году в республике, также по сравнению с 2019 годом, снизился урожай картофеля (на 10,8%) и подсолнечника (на 38,7%), незначительно снизилось производство овощей открытого грунта. Но основной удар, в первую очередь из-за неблагоприятных погодных условий, пришелся именно на урожай зерновых культур. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

