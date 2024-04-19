В Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. Об этом рассказал глава РК Сергей Аксенов.

"Проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.

При этом глава республики подчеркнул, что в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших.

"Проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно", – заверил Аксенов.