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Новости Крыма

Парад и шествие "Бессмертного полка" в Крыму не планируются – Аксенов

19 апреля 2024, 09:54Общество

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В Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. Об этом рассказал глава РК Сергей Аксенов.

"Проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.

При этом глава республики подчеркнул, что в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших.

"Проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно", – заверил Аксенов.

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