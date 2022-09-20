Новости Крыма

Парад украинских суверенитетов 21 века

20 сентября 2022, 17:24Главная

Не скучно жителям России читать новости последние 2 дня. Решение о проведении референдумов о присоединении к России, принятое властями в Донецке, Луганске и Херсоне случайным образом совпало с внесением в Государственную Думу законодательных инициатив, связанных с мобилизацией и ведением военных действий.

Сегодня главы Донецкой и Луганской Народных Республик объявили о проведении референдума в период с 23 по 27 сентября. Глава Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что все территориальные комиссии готовы к проведению референдума на уверенной ему территории. В Запорожской области проходит общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума. На мероприятии выступили жители разных городов региона, представители общественных организаций и все они говорили о необходимости референдума. А как же цели спецоперации, которые заявлялись в самом начале? Или у нас будет недоосвобожденная Донецкая область, не демилитаризирована и не денацифицированная Украина? Под предлогом полного разгрома и военного поражения "Лучше синица в руках, чем журавль в небе",- думает Владимир Владимирович.

Несомненно, эти инициативы связаны между собой: если территории Донбасса, Херсона и Запорожья будут считаться нашими, а украинские нацисты продолжат свои атаки, то такие действия Украинской стороны можно будет рассматривать, как нападение на саму Россию. Именно это и нужно Путину. Ведь он, кажется, уже не знает как выкрутить ситуацию, сложившеюся на Украине после Харьковской "плановой перегруппировки", в свою пользу.

И тогда случится то, о чём мы писали ранее-мобилизация и введение военного положения на территории России. При правовом режиме военного время и без того полнота власти будет принадлежать военным и силовикам во главе с Президентом. Ведь если срочников нельзя задействовать вне России, то после референдумов они пойдут защищать Родину по-настоящему, а не сидя в воинских частях.

Не стоит также забывать, что понятие "мобилизация" включает в себя не только человеческий ресурс, но и промышленность. Если же говорить о промышленной мобилизации, необходимо вспомнить важный аспект-степень интеграции военного производства с гражданским. Во время Первой Мировой войны 80% военной продукции выпускалось на обычных предприятиях гражданской промышленности. К 1941 г. доля гражданской промышленности в выпуске военной техники упала до 50%, а к 1963 г.-до 10%. В настоящее время интеграция не превышает порога в 3-5%-то есть mil-tec является исключительно обособленной отраслью, которая в более чем 90% случаев никак не пересекается с остальными секторами экономики. Военное оборудование требует для себя уникальных компонентов и материалов-от марок стали до типов шин.

"Мобилизация" гражданской промышленности де-факто невозможна, она просто не может быть задействована в военном производстве. Сам же военпром физически не может быть расширен по причине отсутствия как оборудования (обновление станочного парка на российских оборонных заводах, напоминаем, производилось за счет зарубежных поставок), так и из-за множества "узких" мест, связанных с импортными комплектующими.

Может целесообразно было бы вначале провести референдум на территории России и спросить её граждан хотят ли они присоединения новых территорий, а потом только их присоединять. Кажется Владимир Владимирович забыл, что избран он народом и должен действовать в их интересах, а не только удовлетворять свои прихоти.


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