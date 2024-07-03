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Новости Крыма

Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России

03 июля 2024, 09:38Общество

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В Крым из Екатеринбурга три золотые медали привезла пловчиха, паралимпийка Ани Палян. Об этом рассказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

"Воспитанница Спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, заслуженный мастер спорта России Ани Палян завоевала три золотые медали на Чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата – ред.) в Екатеринбурге", – написала она в своем Telegram-канале.

Спортсменка из Крыма стала лучшей на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем и 100 метров – вольным стилем, уточнила министр.

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