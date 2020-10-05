Парашютист сорвался с 50-метровой скалы в Крыму

В Бахчисарайском районе парашютист зацепился за скалу и упал с высоты 50 метров. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС РК. Сообщается, что мужчина не справился с управлением. Инцидент произошел в районе базы отдыха "Алимова балка".

Совместно с сотрудниками скорой помощи пострадавшему оказана первая помощь – накладка жгутов. Затем спасатели, используя носилки и альпинистское снаряжение, эвакуировали пострадавшего, жителя Москвы 1980 года рождения по крутому, осыпному, горному склону из горнолесной зоны и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", – добавили в чрезвычайном ведомстве.