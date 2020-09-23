Парки уничтожают бетоном: эколог раскритиковал озеленение Симферополя

В Симферополе и других городах Крыма отсутствуют экологические отделы, которые бы занимались охраной окружающей среды. Это приводит к неправильной организации "зеленых зон". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил замдиректора Крымской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов. На сегодня более 80% выбросов в атмосферу в Крыму приходится на автотранспорт, сообщил он. Тем не менее, на муниципальных уровнях отсутствует понимание значимости зеленых насаждений. "МБУ "Город" совершенно не понимает, что делает в плане зеленых полос в Симферополе. Происходит тотальная стрижка травы до сухой земли и жесткая обрезка деревьев и кустарников. На придорожной зеленой полосе скапливается мелко взвешенная фракция пыли, в составе которой бензапирен и тяжелые металлы. Если на полосе нет хорошего газона, то любой ветер поднимает эту пыль и все люди вдыхают весь букет вредных веществ", – говорит эколог.