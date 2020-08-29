Парламент Крыма одобрил границы республики с Севастополем

Крымский парламент утвердил январское соглашение между Республикой Крым и городом Севастополем, которое утверждает границы между двумя субъектами полуострова. Решение было принято с помощью заочного голосования, информирует пресс-служба Госсовета РК.
Законопроект об утверждении соглашения единогласно поддержали 72 присутствовавших депутата, отметила председатель Счетной комиссии, вице-спикер парламента Алла Пономаренко.
"Документом регламентируется, что в результате заключения Соглашения граница между субъектами РФ – городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым не изменяется, разногласия по описанию местоположения и прохождению указанной границы отсутствуют, а само местоположение границы между субъектами считается описанным в соответствии с координатным, графическим и картографическим описаниями границы", – сказано в сообщении.