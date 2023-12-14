Паромы в Керченском проливе вышли на линию

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", – проинформировал он в своем Telegram-канале.

В четверг утром Керченская паромная переправа была временно приостановлена из-за густого тумана, опустившегося в регионе. В Росморречфлоте сообщали о действии двух штормовых предупреждений в проливе – из-за тумана и усиления ветра до 12-17 метров в секунду. За минувшие сутки паромы выполнили 14 рейсов. Всего с начала работы переправы перевезено 406 114 пассажиров и 232 971 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 6 796 рейсов.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Крыму существенных осадков не ожидается. Но ночью и в утренние часы возможен туман.