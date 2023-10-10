"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль

Уникальную по своей архитектуре "парящую" консоль, весом более двух тысяч тонн, начали возводить строители Театра оперы и балета в Севастополе. Конструкция станет не просто выдающейся в сторону моря террасой в воздухе, но и "спрячет" в себе помещения для артистов, гримерки и костюмерные. Об этом РИА Новости Крым сообщили представители компании-подрядчика.

Возведение более чем 2000-тонной консоли театра, которая в итоге будет "парить" над землей у моря, – один из самых сложных и масштабных этапов работ на объекте, говорят в компании.

Эта часть здания включает в себя девять так называемых ферм – каркасных конструкций, длиной 35 метров и весом 135 тонн каждая, на которых, собственно, и будет "лежать" будущая терраса. Это само по себе уже уникально, отмечает гендиректор "АРГО" Павел Шишков.