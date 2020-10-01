Пассажир и пешеход погибли за сутки на дорогах Крыма

За прошедшие сутки на дорогах Республики Крым зарегистрировано девять аварий, из них две обернулись смертью двух человек. Об этом проинформировали в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

Первое ДТП произошло около 12 дня на трассе Симферополь – Алушта. 29-летний водитель за рулем Audi А4 из-за превышения скорости не справился с управлением, из-за чего машину сначала занесло, а потом выбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем "Тата". В результате столкновения водитель Audi получил перелом основания черепа. Пассажир Audi 1991 года рождения погиб на месте.