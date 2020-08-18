Пассажиропоток электричек в Крыму вырос на треть

Количество пассажиров, перевезенных пригородными поездами в Крыму, в августе выросло на 35%. Об этом проинформировала пресс-служба "Крымской железной дороги". "За 17 дней августа услугами железнодорожного транспорта в пригородном сообщении воспользовалось 296 тысяч пассажиров, что составляет 135% к уровню прошлого года", – сказано в сообщении.

Ежесуточно электрички в Крыму перевозят более 17 тысяч крымчан и гостей полуострова, добавили в пресс-службе. В июле услугами пригородных поездов воспользовались 425 тысяч пассажиров, что на 35 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих пообещал провести поэтапную замену всех курсирующих старых электричек в Крыму на новые комфортабельные поезда.