Более 6 тысяч крымских педагогов вышли на пенсию досрочно, информирует пресс-служба крымского отделения Соцфонда России.

"Преподаватели общеобразовательных учреждений, которые имеют длительный педагогический стаж, могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости. Этим правом в Республике Крым воспользовались более 6 тысяч человек", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что пенсия педагогам назначается не по возрасту, а по выслуге лет: необходимый стаж – 25 лет, количество заработанных пенсионных коэффициентов в 2024 году – 28,2.

"С момента выработки спецстажа педагоги могут оформить пенсию досрочно через 5 лет. Напоминаем, что в России действует переходный период, поэтому в этом году оформить досрочную пенсию могут педагоги, которые выработали специальный стаж в 2021 году", – уточнили в пресс-службе.