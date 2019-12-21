Педофилу из Керчи суд дал 12 лет и принудительное лечение

Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор 21-летнему керчанину за совершение преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (Иные действия сексуального характера с угрозой применения насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

В ходе судебного следствия было установлено, что в начале 2019 года житель города Керчи, страдающий психическим расстройством, не исключающим вменяемости, совершил на территории одного из сел Ленинского района действия сексуального характера в отношении малолетнего потерпевшего мужского пола, 2008 года рождения.

В судебном заседании подсудимый свою вину отрицал.

"Суд, всесторонне изучив материалы уголовного дела, учитывая сведения о личности подсудимого и все обстоятельства по делу, а также тяжесть совершенного преступления, назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с применением к нему принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у врача психиатра по месту отбытия наказания", – говорится в сообщении.