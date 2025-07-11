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Новости Крыма

Пекло в Крыму: прогноз погоды на пятницу

11 июля 2025, 11:28Новости

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В пятницу в Крыму погоду на полуострове будет определять область пониженного атмосферного давления, без существенных осадков, ночью местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…23; днем +30…35, в горах +24…29", – отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +31...33.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность и без осадков. Ночью температура воздуха составит +21...+23, днем +30...33.

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