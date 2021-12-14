Пенсионерка попала под колеса иномарки в Крыму

Пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля в Саках, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД.
ДТП произошло накануне вечером. По предварительной информации, женщина неожиданно вышла на проезжую часть и угодила прямо под машину.
"В 20:05 водитель автомобиля Peugeot Partner допустил наезд на пешехода, женщину 1950 года рождения, которая внезапно вышла на проезжую часть в неустановленном для перехода месте", – сообщили в Госавтоинспекции.
Женщина доставлена в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.