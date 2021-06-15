Новости Крыма

Пенсионерке "сняли порчу" за миллион рублей

15 июня 2021, 11:43Происшествия в Крыму

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Под видом снятия порчи женщина выманила у пенсионерки в Симферополе около миллиона рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В отделение полиции обратилась 74-летняя местная жительница. Она рассказала, что у подъезда дома к ней подошла неизвестная женщина, которая под предлогом снятия порчи забрала у пенсионерки почти миллион рублей. В ходе розыска полицейским удалось установить личность мошенницы: ей оказалась ровесница потерпевшей, гражданка сопредельного государства. В Крыму злоумышленница находилась временно и после получения денег покинула полуостров. Ее задержали в Ростове-на-Дону при попытке покинуть Россию. Сотрудники полиции обыскали место временного проживания подозреваемой, и нашли все похищенные средства. Их в полном объеме вернут законной владелице. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", – сказано в сообщении.

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