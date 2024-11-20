Пенсионеры в Крыму могут получать надбавку за работу в сельском хозяйстве

Более 16 тысяч жителей Крыма получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве, рассказали в пресс-службе отделения Социального фонда России по республике.

"Социальная поддержка положена неработающим пенсионерам, которые не меньше 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Этой категории граждан Отделение СФР по Республике Крым повышает пенсию за счет доплаты за стаж работы в сельском хозяйстве", – говорится в сообщении.

В фонде отметили, что при этом учитывается работа по 500 специальностям, в их числе – механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин и другие. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности, добавили в ведомстве.