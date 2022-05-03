Пенсия по инвалидности автоматом: как в Крыму будет действовать порядок

Вице-премьер Крыма – министр труда и соцполитики Елена Романовская разъяснила новый порядок назначения пенсии по инвалидности, который начнет действовать этим летом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пенсия по инвалидности в стране будет назначаться автоматически, для этого подача заявления не требуется.

"Граждане, которые имеют постоянную группу инвалидности, им обращаться никуда не надо. Те, у кого группа пересматривается ежегодно до момента установления постоянной, если они постоянно находятся на диспансерном учете, вовремя проходят стационарное лечение для подтверждения своей группы, по ним будут документы оформляться медработниками и в электронном виде направляться в МСЭ", – сообщила Романовская.