Новости Крыма

Перевернувшийся автопоезд залил кубанскую трассу топливом

27 декабря 2021, 10:56Общество

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Авария с участием автопоезда произошла ночью на федеральной трассе Джубга – Сочи, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом информирует Упрдор "Черноморье"

ДТП произошло на 158-м километре трассы между Лоо и Дагомысом.

"Водитель автопоезда не справился с управлением, в результате чего прицеп перевернулся на проезжую часть. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

И уточнили, что в результате ДТП произошел розлив горюче-смазочных материалов, из-за чего движение по трассе было ограничено. Дорожникам понадобилось около 2,5 часов для ликвидации последствий аварии и восстановления проезда.

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